بالصور- تيا ديب تشارك متابعيها لحظات مميزة تعيشها خلال عطلتها في كان.. وسعر حقيبة يدها الخيالي سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - شاركت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها اللحظات التي تقضيها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.



وحملت تيا بيدها حقيبة باللون الأسود، من دار أزياء CHANEL، يصل سعرها إلى 6,997 دولار.

وكانت نشرت تيا ديب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو، من رحلتها إلى مدينة روما في إيطاليا، حيث إستمتعت بالأماكن السياحية، بالإضافة إلى حضورها حفلاً يلعبون فيه موسيقى الـ techno، وظهرت وهي ترقص على أنغام هذه الموسيقى، وكانت تيا ترتدي جامبسوت من الجلد الأسود من دون أكمام سترابليس، وإنتعلت حذاء أسود ضخماً.





