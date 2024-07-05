شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء سويدان: دور هانيا فى الوصفة السحرية يناقش قضية مشاكل المطلقات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة لقاء سويدان، خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365، عن دورها فى مسلسل "الوصفة السحرية": سعيدة جدا بنجاح المسلسل وبتحقيقه رد فعل إيجابى وصدى كبير مع الجمهور، وما جذبنى فى شخصية "هانيا" أنها مكتوبة بشكل جيد ومختلفة عن ما قدمته من قبل، ولديها بنت فى سن بنتى ومطلقة أكثر من مرة، وللأسف هذا الموضوع دايما "بنخبي راسنا في الرمل" ومسلسلات كثيرة لا تفضل الحديث عنه ورحبت جدا بتقديمها لأن المرأة المطلقة ينظر إليها من الأهل والمجتمع بشكل معين وتتعرض لضغوط كثيرة، وهذه قضية مهمة جدا سعيدة بتقديمها، والمسلسل رغم أنه لايت كوميدي لكن يناقش قضايا مهمة جدا، وأوجه الشكر للشركة المتحدة لتوفيرها كل الإمكانيات للمسلسل ولنجاحه، ولجميع فريق العمل.

‎يعرض مسلسل الوصفة السحرية يوميا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد عرض الحلقة في تمام الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1 ظهرا، بينما يعرض على منصة watch it الإلكترونية من الجمعة إلى الثلاثاء في تمام الساعة 8 مساء.

‎قصة مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

‎مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.