عرض فيم اللعب مع العيال في ختام مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - وافق المنتج هشام عبدالخالق على عرض فيلمه الأخير "اللعب مع العيال"، للمخرج شريف عرفة، في ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية

عقدت دورة اليوبيل الذهبي هذا العام تحت شعار "تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين"، وذلك في الاحتفال الذي يقام السبت القادم 13 يوليو بسينما رينسانس عماد الدين.

يشهد تكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني، وهم رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقي راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والفنان أحمد بدير، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي.

ويعيد المهرجان تكريماته تحت عنوان "من رحلوا عن عالمنا"، والذي بدأ كتقليد سنوي للمهرجان منذ الدورة الـ 45 عام 2019، لكنه توقف العام الماضي، ويكرم المهرجان هذا العام من الراحلين اسم شيخ المخرجين العرب هنري بركات واسم الفنان سيد بدير واسم الفنانة هند رستم واسم المؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.