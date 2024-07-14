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العريس الحلال أهو.. حسني شتا يتألق في حفل زفافه بحضور نجوم الفن

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ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الفنان حسني شتا التريند ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل بزفافه في حفل كبير، حضره مجموعة من نجوم الفن والمقربين من العروسين في أحد فنادق الإسكندرية.

حفل زفاف حسني شتا

وحضر حفل زفاف حسني شتا مجموعة من نجوم الفن منهم: “ماجد المصري وعارفة عبدالرسول وعمرو عبدالجليل ومصطفى أبوسريع ومحمد على رزق وزينب العبد ومنة تيسير”.

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حفل زفاف حسني شتا

كما حرص الفنان مصطفى أبوسريع على الاحتفال بصديقه حيث أخذ يردد جملته الشهيرة من مسلسل العتاولة: «المال الحلال أهو» واستبدلها بجملة «العريس الحلال أهو».

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حفل زفاف حسني شتا

وظهرت الفنانة عارفة عبدالرسول وهي ترقص احتفالًا بالعروسين على أنغام أغنية «قل لي عملك إيه قلبي».

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حفل زفاف حسني شتا

وخلال زفاف الفنان حسني شتا شارك عدد من الفنانين في وصلات رقص مع العروسين، إذ ظهرا كل من الفنان ماجد المصري والفنانة عارفة عبد الرسول، وهما يرقصان على إحدى أغنيات الفنان محمد حماقي.

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حفل زفاف حسني شتا

كما شارك الفنان عمرو عبد الجليل الفنان الشاب حسني شتا في وصلة رقص على أغنية شهيرة للفنان محمد هنيدي.

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نجوم الفن فى حفل الزفاف

كما ظهر الفنان مصطفى أبو سريع ضمن الحضور وهو يوصي العروسين على بعضهما البعض أمام المدعوين، ومن ثم داعب العريس بعبارة «العريس الحلال أهو» على غرار جملته الشهيرة «المال الحلال أهو» الذي اشتهر بها خلال أحد الأعمال الدرامية في رمضان الماضي.

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نجوم الفن فى حفل الزفاف

وظهرت عروس الفنان الشاب حسني شتا بإطلالة مميزة تشبه الملكية، إذ جاء فستانها منفوشًا مرصعًا بالنقوش اللامعة البارزة، كما ارتدت تاجًا للعروس مصممًا بفصوص من اللولي، مع تركها شعرها انسيابيًا على ظهرها.

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حسني شتا 

آخر أعمال الفنان حسنى شتا

كانت آخر أعمال الفنان حسني شتا مشاركته في مسلسل «جري الوحوش» وسط بطولة عدد من نجوم الفن، إلى جانب مسلسل «محارب» بطولة الفنان حسن الرداد، ومنة فضالي، ونهاد السباعي، أحمد زاهر، وعرض العملان بموسم دراما رمضان الماضي 2024.

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نجوم الفن فى حفل الزفاف

وكان شارك الفنان حسني شتا شارك مؤخرًا  فى  فيلم درويلة ومسلسل “الكتيبة ١٠١” من بطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى ، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد رجب، والعمل تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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