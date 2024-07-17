ميسا قرعه بحفل مميز في مهرجان بكرزاي للموسيقى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المرشحة لجائزة الغرامي، ميسا قرعه، للقاء جمهورها بحفل مميز في “بكرزاي ” في لبنان ضمن فعاليات مهرجان “Bkerzay en Musique” يوم 31 تموز الجاري.

جمال الطبيعة الخلابة في منطقة بعقلين سيجتمع مع سحر صوت ميسا والإبهار السمعي والبصري الذي ستقدمه في أمسية استثنائية.

يشارك ميسا الحفل عازف الكمان الأردني الشهير ” يعرب سميرات” بالإضافة لمشاركة عدد من الموسيقيين.

عبرت ميسا عن حماسها لهذا الحفل ووعدت جمهورها بأمسية لا تنسى. وتم طرح التذاكر عبر موقع https://ihjoz.com/events/7976 وسط إقبال كثيف.

وستقدم ميسا في الحفل مجموعة من أغنياتها الشهيرة بالإضافة الى عدد من الأغاني المنوعة.

بفضل صوتها الآسر ورسالتها المقنعة المتعددة الثقافات، تمكنت ميسا قرعه من ابتكار حقبة جديدة من الدمج الموسيقى مع أغاني البوب. تدور رسالة ميساء الموسيقية حول التمكين والتغلب على الشدائد.

وهي حققت خلال مسيرتها الفنية العديد من النجاحات، فكانت المغنية الرئيسية في أغنية”This is our time” الأغنية الرسمية لإكسبو 2020 دبي الى جانب حسين الجسمي وألماس. بالإضافة الى أغنية فيلم “Hustle” بعنوان ” White Rabbit” والتي ترشحت من خلالها الى جائزة الغرامي العالمية، وأغنية “Hayati” التي قدمتها في واحد من أشهر أفلام بولييود وتصدرات من خلالها المرتبة الأولى في قوائم البث في الهند.

مؤخراً، أطلقت ميسا أغنيتها الجديدة عنوانها “بإسمك” باللهجة اللبنانية وحققت من خلالها وفي أسابيع قليلة نجاحاً وانتشاراً واسعاً مع أكثر من مليون مشاهدة على يوتيوب.

وقد سبقها إطلاق أغنية ” نتلاقى ببيروت” التي تعبرعن لقاء المغتربين بأحبائهم في بيروت بعد الفراق، يستعيدون شريط الذكريات المحفورة في الأماكن التي يتوقون إليها.

ميسا ستعود للقاء جمهورها اللبناني في الموعد المنتظر بعد أن أطربت الجمهور العام الماضي ضمن مهرجانات بيت الدين في حفل كامل العدد حقق أصداء واسعة.