رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 79.39 دولار للبرميل بفعل مخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط

كشفت وكالة "رويترز"، أن "العقود الآجلة لخام برنت ترتفع إلى 79.39 دولار للبرميل بفعل مخاوف من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط".
وفجر الامس، أطلق حزب الله مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف أهدافا في لبنان باستخدام حوالي 100 طائرة لإحباط هجوم أكبر.
يثير هذا التصعيد المخاوف من أن يتحول القتال في غزة إلى حرب أوسع نطاقا بالمنطقة تجر إيران والولايات المتحدة.
ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، وفقا للبنك المركزي الأميركي.
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