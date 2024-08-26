عشرات القتلى في هجوم على قرية بارسالوغو في بوركينا فاسو

أكدت مصادر محلية وأمنية لوكالة فرانس برس، "مقتل مسلحون وصفتهم سلطات بوركينا فاسو بأنهم "إرهابيون"، عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون، في وسط شمال بوركينا فاسو".
واوضح مصدر أمني للوكالة، أن "ثمة عشرات القتلى من المدنيين وقوات الدفاع والأمن، فضلا عن الكثير من الجرحى"، مؤكدا بذلك الهجوم على قرية بارسالوغو. ولفت الى أنه "تم إجلاء الجرحى إلى كايا على بعد حوالى 45 كيلومترا من موقع الهجوم".
ولم تعلن الجماعات المسلحة في المنطقة، المرتبطة بشكل أساسي بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.
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