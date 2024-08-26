افادت وكالة "رويترز"، نقلا عن الجيش الأوكراني، أن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على كييف".
وفي وقت سابق، اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان "قوات كييف حقّقت تقدما محدودا في كورسك الروسية"، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على شنها هجوما مباغتا في المنطقة، معلنا "سيطرتها على بلدتين إضافيتين".
وجاء في مداخلته، "تحدّثت مع قائد الجيش أولكسندر سيرسكي، وقد أحرزت قواتنا تقدما في منطقة كورسك. ما بين كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات. تمت السيطرة على بلدتين إضافيتين"، مشيرا إلى "عمليات لا تزال جارية في بلدة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن الجيش الأوكراني: أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجوم جوي روسي على كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.