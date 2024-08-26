شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية: مدينة العلمين أحلى من أوروبا.. وبلدنا جميلة وناسها جدعان والان مع تفاصيل الخبر

حل المطرب محمد عدوية، ضيفا على برنامج "حد النجوم" الذى تقدمه الإعلامية سالى عبد السلام، على القناة الأولى المصرية، من مدينة العلمين الجديدة، على هامش مهرجان العلمين.

وقال محمد عدوية: "انبهرت بمدينة العلمين الجديدة حاجة مشرفة، والحمد لله إن فى حاجة حلوة فى بلدنا زى كدة، بلدنا جميلة وناسها جدعة، ودى تانى مرة ليا فى المهرجان حيث قدمت حفلة العام الماضى فى منطقة يو أرينا".

وأضاف عدوية:"سافرت بلاد كتير فى أوروبا لكن بلدنا أحلى، والتطور عالمى، لافتا إلى أن والده صاحبه وكل حاجة فى حياته، كان أسد وصامد لما هاجموه".

أتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس.



