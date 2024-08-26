شكرا لقرائتكم النقل تعيد التذكير: العمل في تطبيقات نقل الركاب مقتصر على السعوديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت هيئة النقل التذكير بأن العمل في تطبيقات نقل الركاب مقتصر على السعوديين، مع الالتزام بعدم تمكين غيرهم من قيادة السيارات الخاصة والعمل بها في النشاط.

كما شددت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس على اقتصار قيادة السيارات الخاصة على مُلاكها، أو المستخدمين الفعليين لها في حال كانت مملوكة من قِبل إحدى الجهات التمويلية المعتمدة.

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ولفتت إلى أن مخالفة ذلك تُعرِّض صاحبها للغرامة وفق اللائحة المنظمة للنشاط، لافتة إلى أنه يمكن رفع الملاحظات عن مثل هذه الحالات من خلال خدمة البلاغات عبر الرقم 19929، أو الرابط الآتي: هنا

وكانت هيئة النقل قد بدأت في وقت سابق تطبيق المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين، وإلزام غير السعوديين بالعمل في تطبيقات التوصيل المرخصة، واعتماد زي موحد لهم، وإلزام التطبيقات بتفعيل خاصية التحقق من هوية السائقين.