شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس صامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليق الدراسة الحضورية، لطلاب وطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة لليوم الاثنين.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم بالمنطقة إبراهيم الحازمي، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة الجميع، فقد تقرَّر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” في المدارس التابعة لمكتب تعليم محافظة صامطة.