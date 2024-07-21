إلهام شاهين توجه رسالة لـ ماجدة الرومي بعد حفلها بمهرجان "العلمين الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للمطربة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي بعد حضورها حفلها الذي أحيته مساء الجمعة 19 يوليو، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة.

وكتبت إلهام، عبر حسابها على إنستجرام: "فرحتي بصديقتي الغالية التي أعتز جدا بصداقتها.. وأحب وأحترم وأستمتع بفنها..الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي.. كان حفلا رائعا بأجمل مكان في مصر.. مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي".

وتابعت: "ليلة جميلة في الهواء الطلق وغناء ماجدة الذي يحلق بنا في السماء.. أجمل كلمات وأروع موسيقى.. ومايسترو عظيم نادر العباسي، وفرقة فوق الممتازة شكلا وموضوعا.. ما كل هذا الجمال؟".

وأضاف: "الله عليكي يا ماجدة.. ربنا يبارك لك في موهبتك.. الصوت الجميل، هبه من الله سبحانه وتعالى.. والطلة الحلوة بالفستان الأبيض خطفت قلوبنا.. بنحبك يا ماجدة" .

وأقيم حفل ماجدة الرومي، على مسرح u arena، وشهد حضور عدد كبير من الجمهور ومحبي ماجدة، إلى جانب عدد من المشاهير، بينهم: النجمة إلهام شاهين، والنجم هاني رمزي، والمذيعة بوسي شلبي

وشدت "ماجدة" بباقة متنوعة من أشهر أغانيها، بينها: اسمع قلبي، والتي غنتها مرتين بناء على طلب الجمهور، ومن أغاني "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ قدمت "التوبة" و"أحلف بسماها وبترابها"، كما ظهرت محتضنة علم مصر لتعبر عن مدى حبها وامتنانها، قائلة "سعيدة بوجودي معكم، وبحضوركم، وبمصر التي أحبها من أعماق قلبي"، ووجهت التحية لقائد الحفل المايسترو نادر عباسي.