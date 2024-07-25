غي مانوكيان في ليلة موسيقية فريدة من نوعها ضمن مهرجان أعياد بيروت

بعد النجاح الباهر لإنطلاقة فعاليات مهرجان أعياد بيروت في صيف ٢٠٢٤ مع حفل ملكة الإحساس إليسا، إستكمل المهرجان حفلاته يوم ٢٢ تموز/ يوليو بأمسية موسيقية استثنائية جمعت العازف والمؤلف الموسيقي غي مانوكيان وفرقته الموسيقية مع كل من الموسيقييّن اليونانيين: ثاناسيس فاسيليوبولوس (كلارينيت)، ثانوس جيوليتزيس (كمان) ومانوليس كارانتينيس (بزوقي) تحت عنوان قصة شاطئين A Tale of Two Shores.

هذه الليلة الموسيقية الفريدة من نوعها ضمن مهرجان أعياد بيروت في واجهة بيروت البحرية، قدّمتها ونظّمتها شركات 2U2C و Star System وGAT، وذلك برعاية إعلامية لكل من LBCI، أغاني أغاني، إذاعة جبل لبنان ،Nostalgie وVirgin Radio.

خلال الحفل، وجّه غي مانوكيان كلمة ترحيبية بالحضور مؤكّداً فيها على عودة الحياة والفرح لمدينة بيروت. ومع هذه الأمسية، عاش الجمهور أجواء ساحرة مع مزيج بين الموسيقى العربية واليونانية ، حيث عزف غي مانوكيان وفرقته الموسيقية مع الموسيقييّن اليونانيين العديد من الأغاني والألحان الشهيرة الطربية القديمة والشبابية الحديثة بأسلوب مميز وخاص، ومنها: ليلتنا، إنت عمري، ميس الريم ، I had a dream، طلعت يا محلى نورها، حلوة يا بلدي، يا غايب، يا رايح، طال السهر، راجع يتعمّر، ليلة حب، 1001 Night… وحتى رقص الدبكة على إيقاع الطبل كان حاضراً، ما أضفى خصوصية لهذه السهرة المنوّعة بالألوان الموسيقية، فأكثر ما هو لافت ومميز في هذه الأمسية من مهرجان أعياد بيروت كان الدمج الساحر بين الثقافتين اللبنانية واليونانية ما نقل الساهرون إلى عالم من الفنون السامية حيث تشابكت بذلك النوتات الموسيقية المنوّعة لتؤكّد على أنّ الموسيقى هي اللغة التي تجمع كل الشعوب بمختلف الثقافات والحضارات، كما عاش الجمهور خلالها رحلة موسيقية اتسمت بالغنى الثقافي لهاتين الحضارتين العريقتين، وانسجم الأداء الخلّاب للفنان غي مانوكيان على البيانو مع التعبيرات الروحية للموسيقيين اليونانيين، ليخلقوا بذلك لوحة فنية بين لبنان واليونان.

وفي هذا الحفل الذي حمل عنوان قصة شاطئين A Tale of Two Shores، تحوّل مسرح مهرجان أعياد بيروت في واجهة بيروت البحرية إلى سيمفونية ثقافية ضمن توليفة مختلفة وببصمة موسيقية مميزة لم يسبق تقديمها في لبنان، وهذا ما خلق تجربة لا مثيل لها في قلوب الحاضرين.

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مع الإشارة إلى أنّ مهرجان أعياد بيروت في صيف ٢٠٢٤ يستكمل جدول حفلاته لغاية نهاية شهر تموز/ يوليو بعد إنقطاع قسري له دام أربع سنوات.