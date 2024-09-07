بالصور.. هيدي كرم روجينا وصبا مبارك في حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل منذ قليل الفنان الكبير صلاح عبدالله رفقة ابنته المذيعة دنيا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز "دير جيست" الذي يقام مساء اليوم الجمعة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

كما حرص على الحضور الفنان محمود عبد المغني، الفنانة روجينا، الفنان أحمد زاهر وإبنته ليلى، الفنان والمنتج هشام جمال، الفنانة هيدي كرم، الفنانة صبا مبارك والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

توافد العديد من النجوم لحضور حفل توزيع الجوائز أبرزهم الفنان صبري فواز، النجمة سوسن بدر، النجمة ليلى علوي، الفنانة عبير صبري، الفنان محمود عبد المغني، الفنان شريف منير، الفنانة لطيفة، الفنانة غادة عبد الرازق ومن المتوقع أن يحضر المزيد خلال الدقائق القليلة المقبلة.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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