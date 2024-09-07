"فستان أخضر".. ليلى علوي بإطلالة جذابة استعدادًا لحضور حفل توزيع جوائز "دير جيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تستعد النجمة ليلى علوي لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز دير جيست 2024 الذي يقام مساء اليوم الجمعة في دورته الـ 21 هذا العام بحضور عدد كبير من النجوم والإعلاميين.

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترتدي فستان أنيق باللون الأخضر في طريقها لحضور حفل توزيع الجوائز وعلقت: "في طريقي إلى مراسم حفل توزيع جوائز دير جيست".

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ويعرض للفنانة ليلى علوي حاليًا فيلم "جوازة توكسيك" ويشاركها البطولة الفنان بيومي فؤاد، الفنان محمد أنور، الفنان تامر هجرس، الفنانة ملك قورة، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.



يذكر أن ليلى علوي تواصل تصوير فيلمها الجديد "المستريحة" والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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