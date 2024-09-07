بحضور غادة عبد الرازق وليلى علوي وسوسن بدر.. 16 صورة من حفل توزيع جوائز "دير جيست" 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

توافد العديد من نجوم الفن والإعلام على حفل توزيع جوائز "دير جيست" في دورته الـ 21 هذا العام ويقام مساء اليوم الجمعة.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل توزيع الجوائز أبرزهم الفنان صبري فواز، النجمة سوسن بدر، النجمة ليلى علوي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة عبير صبري، الفنان محمود عبد المغني، الفنان شريف منير، الفنانة لطيفة، الفنانة غادة عبد الرازق ومن المتوقع أن يحضر المزيد خلال الدقائق القليلة المقبلة.

وسيتم تكريم النجوم المتميزين سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما خلال الأعمال التي قدموها طوال العام وحققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة.

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