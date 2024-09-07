هدى حسين تُعلن عن مفاجأة جديدة لعشّاق المسرح.. إقرأوا التّفاصيل

أعلنت الممثّلة هدى حسين، عن إعادة صياغة مسرحيّتها “البنات والسّاحر” وعرضها أمام الجمهور، نتيجة للأصداء الإيجابيّة التي لاقتها المسرحيّة في عروضها السّابقة وذلك ضمن مشروع “إعادة صنع”.

في هذا الإطار، نشرت “حسين” عبر “إنستغرام” مشهدًا من المسرحيّة بنسختها الجديدة وعلّقت: “نعود إليكم بتجربتنا الثّانية في مشروع إعادة صنع، في مسرحيّة “البنات والسّاحر”، بعد نجاح “الواوي وبنات الشّاوي”، بالتّعاون مع مركز فنّ الرّوان. (http://www.instagram.com/p/C_m4sgetTwb/)

مسرحيّة “البنات والسّاحر” (إعادة صنع)، صاغها غنائيًّا عبد اللطيف البناي، تأليف وإخراج نجاة حسين، ألحان سيف القطّان وستكون من بطولة حصّة النّبهان، سعاد الحسيني وعبد العزيز السّعدون.

تنطلق عروض المسرحيّة يوم الخميس التّاسع عشر من أيلول/سبتمبر الجاري، على مسرح نادي السّالميّة الرّياضي في الكويت.

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آخر أعمال هدى حسين مسلسل “البيت الملعون” الذي انتهى عرضه قبل أيام قليلة على منصّة “شاهد” وهو من إنتاج شركة “إيغل فيلمز”، جمع في بطولته باقة فريدة من نوعها نذكر من الممثلين هدى حسين، خالد أمين، جاسم النّبهان، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصّرّاف، ناصر عبّاس، قحطان القحطانيّ مع مجموعة من ممثلي العالم العربيّ منهم، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صاموئيل، ختام اللحام وغيرهم والعمل من تأليف نجاة حسين ومن إخراج محمّد جمعة.