شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن مهرجان العلمين الجديدة: فخورة ببلدي وشكرًا للشركة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

عبرت النجمة نبيلة عبيد لـ"الخليج 365" عن سعادتها بمهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أنها فخورة بمصر وبحجم الإنجازات التي تحققها مصر في كل المجالات.

وأضافت نبيلة عبيد، أنها سعيدة ومبهورة بمهرجان العلمين الجديدة، مؤكدة أنه مهرجان مشرف وكبير وجامع كل نجوم مصر والوطن العربي وبأنشطة مختلفة غناء وموسيقى ومسرح ورياضة واهتمام كبير للطفل من خلال مهرجان نبتة للأطفال.

ووجهت نبيلة عبيد الشكر للشركة المتحدة على تقديم جرعة كبيرة من البهجة والفرحة لجمهور وزوار مدينة العلمين والشكر كل الشكر على دعم المهرجان لأخواتنا في فلسطين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.