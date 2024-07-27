شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يختتم حفلة بمهرجان العلمين الجديدة بعرض راقص وألعاب نارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم النجم تامر حسنى، حفلة فى مهرجان العلمين الجديدة، على مسرح U Arena، بأغنية يانهار أبيض، وعرض راقص مع الراقصين، وصعدت سيارة على المسرح وركب فيها تامر، وغنى وصفق له الجمهور، وقدم المصمم أحمد عصام عرض الألعاب النارية فى ختام الحفل.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.



وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.





استعراضات مبهرة



استعراضات مبهرة وألعاب نارية تصاحب تامر حسني في حفل مهرجان العلمين الجديدة



استعراضات مبهرة وألعاب نارية تصاحب تامر حسني في حفل مهرجان العلمين



استعراضات مبهرة وألعاب نارية



العالم علمين مصر وفلسطين



النجم تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة (1)



تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

النجم تامر حسني يطرب جمهور العلمين



النجم تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة

النجم تامر حسني في مهرجان العلمين

النجم تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة



النجم تامر حسني في مهرجان العلمين الجديدة



تامر حسني يشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة



تامر حسني يشعل أجواء الحفل

تامر حسني يشعل أجواء مهرجان العلمين الجديدة



تعبير الجمهور عن حبهم للنجم تامر حسني

جمهور تامر حسني يسجل لحظات الحفل

جمهور مهرجان العلمين الجديدة يتفاعل مع تامر حسني

جمهور مهرجان العلمين الجديدة يتفاعل مع تامر حسني



جمهور مهرجان العلمين الجديدة يتفاعل مع تامر حسني