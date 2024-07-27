فن ومشاهير

ظهور لافت لليدي غاغا في حفل افتتاح أولمبياد باريس

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أدت نجمة البوب الأميركية ليدي غاغا أغنية “مون تروك أن بلوم” (“Mon truc en plumes”) لزيزي جانمير، أحد الأعمال الشهيرة في المسرح الاستعراضي الفرنسي، في حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وليس هذا العمل الأول للمغنية الأميركية بالفرنسية، إذ سبق لها أن قدّمت “لا في أن روز” (“La vie en rose”)، إحدى أشهر أغنيات المغنية الفرنسية الشهيرة إديت بياف، في فيلم “إيه ستار إيز بورن” (“A star is Born”) عام 2018.

وكانت زيزي جانمير، التي توفيت عام 2020 ويُحتفل بالذكرى المئوية لولادتها هذا العام، من الأسماء البارزة في مجال الفن الاستعراضي الفرنسي.

كما ظهرت آية ناكامورا وغنّت في حفل الافتتاح.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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