شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تحيى حفلا غنائيا بمهرجان الأوبرا الصيفى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة نسمة محجوب حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي، اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء على المسرح المكشوف بدار الاوبرا المصرية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهرأعمال نسمة محجوب الغنائية، منها: "يا محروسة، قلبى وحرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، على طبيعتى، خصوصاً راجل وتتر مسلسلات ليالي أوچينى، حب إخوات، عابر سبيل، حُلم"، بالإضافة إلى بعض الأغاني الغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية منها Desert rose ،Autumn leaves ،C’est la vie ،I will survive ،Crazy medley، Je suis malade.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.

ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان ويقام في الفترة من 18 يوليو إلى 10 أغسطس بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.