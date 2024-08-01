أحمد السبكي يكشف حقيقة هجومه على ياسمين صبري ومحمد رمضان

نفى المنتج أحمد السبكي التصريحات المتداولة على لسانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية عن هجومه على الفنانة ياسمين صبري، بأنها لا تستطيع تقديم بطولة فيلم أو نصف فيلم، مشيراً إلى أن الحديث مفبرك وممنتَج.

وقال السبكي: "تصريحي عن ياسمين صبري غير صحيح، وياسمين صبري تشيل أم الأفلام... هو أنا أطول أشتغل معاها؟ مفيش الكلام ده ودي حبيبتنا واشتغلت معانا قبل كده في فيلم "الديزل" مع محمد رمضان وهي نجمة وبطلة"... مؤكداً أن هذا التصريح أزعجه كثيراً، لأنه لا يريد أن تغضب ياسمين صبري منه بسبب تلك الأقاويل.

وعن التصريحات حول أنه السبب في شهرة محمد رمضان، وأنه ما كان ليظهر لولاه، أكد السبكي أن هذا الكلام غير صحيح أيضاً، وأنه لم يكن السبب الرئيس في نجومية محمد رمضان، بل التوفيق من الله عزّ وجلّ، ورمضان في الأساس فنان موهوب وناجح في عمله.

كما أوضح أنه لم يتعاون مع الفنان محمد سعد في فيلمه الجديد، وبعدما عرض عليه السيناريو لم يتفقا على العمل معاً، وأكد أن الأجر لم يكن سبب الخلاف بينهما.

كذلك تحدث المنتج أحمد السبكي عن حملة الهجوم التي يتعرّض لها صنّاع فيلم "الملحد" بعد طرح البرومو الخاص بالعمل، والمقرر عرضه في دور السينما في 14 آب (أغسطس) المقبل، مشيراً إلى أن مؤلف الفيلم إبراهيم عيسى هو السبب في الهجوم برأيه، فدائماً ما نجد أشخاصاً يهاجمونه باستمرار، وأكد في الوقت نفسه أن العمل لا يهاجم الدين الإسلامي ومصرَّح به رقابياً، وقد بقي لدى هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية لمدة عام.

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