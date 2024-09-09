نبيلة عبيد توجه رسالة لـ غادة عبد الرازق

وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنانة غادة عبد الرازق عبرت فيها عن إعجابها بكل ما تقدمه من أعمال كما أشادت بخسارتها للوزن وحفاظها على رشاقتها وجمالها المميز.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لغادة عبد الرازق من حفل دير جيست، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت: "النجمة الجميلة غادة عبد الرازق عاجباني في كل خطواتها، إطلالاتها، اختياراتها الفنية أناقتها المختلفة والمميزة جدا وكمان محافظتها على الرشاقة التي اكتسبتها".

وتابعت نبيلة عبيد: "كل ده يخليني أقولها إنتي فعلا نجمة مبدعة تستحق الجوايز.. ومبروك فوزك بجائزة ديرجست كأفضل ممثلة دراما تلفزيونية".

وفازت غادة عبد الرازق بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل "صيد العقارب"، في حفل دير جيست الذي أقيم مساء الجمعة 6 سبتمبر الماضي.

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل على السوشيال ميديا بسبب زواجها للمرة الـ 12.

وذلك بعد أن انتشر فيديو لها من حفل توزيع جوائز «دير جيست» والذي تمت إقامته في 6 سبتمبر الماضي ظهرت خلاله وهي تسير قبل دخولها على ريد كاربت الحفل ومعها شاب ممسكا بيدها في مشهد أصبح حديث الجمهور على السوشيال ميديا.

خاصة مع توقعات الجمهور الذي تسائل عن هوية الشاب وعن كونه العريس الجديد للفنانة غادة عبد الرازق وهل تعيش قصة حب جديدة بعد عام واحد من انفصالها عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا.

ووسط العديد من تساؤلات الجمهور لم تعقب غادة عبد الرازق على الأمر واكتفت بإعادة نشر الفيديو عبر خاصية استوري على صفحتها الشخصية على انستجرام دون أية تعليقات ليعتبره البعض أنه تأكيد للتوقع بشكل غير مباشر.

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