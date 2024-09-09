هنا شيحة عضو لجنة تحكيم مهرجان سلا لسينما المرأة

اختارت إدارة مهرجان سلا لـ سينما المرأة النجمة هنا شيحة، لتكون عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، والذي من المفترض أن تبدأ فعالياته يوم 23 سبتمبر الجاري.

أُختيرت النجمة المصرية هنا شيحة عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان سلا لسينما المرأة بالمغرب، وبذلك تنضم إلى كلا من الممثلة والمخرجة المغربية مريم التوزاني، الممثلة والمخرجة المجرية أجنيس، أوديل سانكارا، ممثلة ومخرجة ومديرة مهرجان، بوركينا فاسو، فلور ألبرت، ومخرجة من فرنسا.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ 17 التي تقام في الفترة من 23 حتى 28 سبتمبر الجاري، كل من الممثلة المصرية داليا البحيري لمسيرتها المتميزة في السينما والتلفزيون، والممثلة المغربية سعدية لاديب لمسيرتها السينمائية الرائعة.

هنا شيحة ومسلسل "ما تيجي نشوف"

يذكر أن في بداية عام 2024 حصلت هنا شيحة على جائزة الإبداع كأفضل ممثلة عن مسلسل "ما تيجي نشوف"، وعلقت من جانبها قائلة: "أنا بشكر جامعه الدول العربيه ووزارة الثقافة بالتعاون مع أكاديمية ويكيميديا لعلوم الإعلام بالتكريم في ملتقى التميز والإبداع عن دوري في مسلسل "ما تيجي نشوف".

حكاية "ما تيجي نشوف" كانت بإشراف الكاتب والمخرج والفنان عمرو محمود ياسين الذي نال إشادات واسعة من عدد من الفنانين على المسلسل، ومن تأليف ورشة الكتابة من كل من سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيري، والعمل إنتاج أحمد عبدالعاطي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقد شاركها في المسلسل عدد من النجوم منهم نهى عابدين، إسلام جمال، ملك قورة، طارق صبري، يدور المسلسل حول 6 أشخاص تربطهم علاقة صداقة منذ زمن بعيد إلا أنه يتضح وجود أختلاف في شخصياتهم وتظهر العديد من الأسرار فيما بينهم عندما يقرروا السفر في رحلة، ويبدأ الشك يتسلل داخل الجميع بوجود علاقات مشبوهة بينهم، وخاصة عندما يتلقوا رسائل ابتزاز من شخص مجهول.

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