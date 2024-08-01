شكرا لقرائتكم خبر عن عروض ترفيهية جديدة بمهرجان العلمين الجديدة يوميًا من 1حتى 30 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

كشف مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية عن، إقامة عروض جديدة في المنطقة الترفيهية بالممشى السياحي، وأيام الخميس والجمعة في الـ U Arena يومياً بدءًا من اليوم الخميس 1 أغسطس وحتى الجمعة الموافق 30 أغسطس – ختام المهرجان.

وتتضمن العروض في المنطقة الترفيهية، عروض مائية، عروض پاراموتورز x العاب نارية، عرض العاب نارية Fireworks، إضافة إلى عروض فنون شعبية من عروض وزارة الثقافة.

ويشهد الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة، العديد من الفعاليات، أبرزها حفل كاسيت 90 الذي يقام اليوم الخميس 1 أغسطس، برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن برتوكول التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وحفل رامى جمال غداً الجمعة 2 أغسطس، إضافة إلى عرض مسرحية الشهرة لمدة 3 ليال بدءا من اليوم وحتى السبت 3 أغسطس.

وتستمر الفعاليات الرياضية خلال الأسبوع الرابع من مهرجان العلمين الجديدة، وهى بطولة كرة السلة وكرة القدم ورياضة البادل وعروض الباراموتور، حيث تقام غداً الجمعة بطولة كرة الطائرة الشاطئية، وغداً وبعد غد 2 و3 أغسطس بطولة كرة السلة ذوي الهمم، كما يقام اليوم الخميس عرض أزياء للحيوانات الأليفة - كوكو كابانا بنورث سكوير مول.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



الفعاليات الترفيهية بمهرجان العلمين