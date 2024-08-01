سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله الغنائية بشوفك باللهجة المصرية

أطلق الفنان سعد لمجرد، أحدث أغانيه الفنية التي تحمل عنوان “بشوفك“، على قناته الرسمية بمنصة يوتيوب.وأغنية “بشوفك”، باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعمية، وألحان عزيز الشافعي، ترتيب أحمد وحيد ملك، ميكس وماسترنج هاني محروس، فيما تكلف بإخراج فيديو كليب العمل إخراج حسام الحسيني.

وتقاسم سعد، مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، مقطع من الأغنية أرفقها بتعليق جاء فيه: “لقد حان الوقت تم إصدار الفيديو الموسيقي الجديد الخاص بي الآن بشوفك، على يوتيوب وجميع المنصات. كنت أنتظر هذه اللحظة ولا أستطيع الانتظار حتى تروه شكرًا لكم على دعمكم الرائع”.

وتمكن جديد سعد لمجرد، من دخول سباق “الطوندوس” المغربي، بمنصة يوتيوب، في ظرف أقل من 24 ساعة من طرحه، حيث تمكن من حصد المرتبة الخامسة.

ويشار إلى أن سعد لمجرد طرح قبل أيام، أغنية بعنوان “شد شد”، وهي “جينيريك” الفيلم السينمائي “قلب 6/9″، الذي تكلف بإنتاجه ادريس شحتان، وبطولة والدته الممثلة المغربية نزهة الركراكي، والممثل محمد الجم، بالإضافة إلى صفاء حبيركو وفاتي جمالي، وآخرون.

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