شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من عرض مسرحية الشهرة فى مهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة قناة إكسترا الصور الأولى من عرض مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة، وهو العرض الذي حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حضور عرض مسرحية الشهرة بمهرجان العلمين الجديدة، فيما حرص على الحضور الأستاذ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتورة إيناس عبد الدايم رئيسة أكاديمية المتحدة للإعلام.

وبدأت مسرحية الشهرة بعرض استعراضي، للإعلان عن الحلم الجديد للنجومية والذي يظهر فيه مجموعة من الموهوبين وهم يقرأون الإعلان، ويتقدمون لملء طلبات الالتحاق في صورة غنائية يليها اختبارات القبول، وخروج الموهومين وبقاء الموهوبين ثم التعارف مع هيئة تدريس الفنون الشديدة الصرامة، ثم خطوات تحول الشباب داخل هذه المؤسسة وتدريبهم العنيف واستسلام غير الشغوفين بالفن وصمود كل من لديه القدرة والإصرار على تحقيق حلمه.

وتنطلق مسرحية الشهرة اليوم الخميس 1 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتستمر العروض المسرحية أسبوعياً حتى نهاية المهرجان، حيث تعرض مسرحيات السندباد بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، التليفزيون بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، البنك سرقوه بطولة أشرف عبد الباقى وكريم محمود عبد العزيز وميرنا جميل ودكان أحلام.

مسرحية الشهرة عرض كوميدي استعراضي حول تقدم عدد من الشباب الموهوبين بحثًا عن فرص الالتحاق بمؤسسة فنية مرموقة، ويخوضوا صراعا طويلا من أجل تحقيق حلم الشهرة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.



مسرحية الشهرة



مهرجان العلمين الجديدة



مسرحية الشهرة



مهرجان العلمين الجديدة



مسرحية الشهرة في مهرجان العلمين الجديدة