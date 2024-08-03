شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم ولاد رزق 3 يحصد 242 مليون جنيه في السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم ولاد رزق 3 أمس الجمعة، إيرادات بلغت 647 ألفًا و332 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم حتى الآن 242 مليونًا و453 ألفًا و908 جنيهًا.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بعد مرور سنوات وانفصال الإخوة في طرقهم المختلفة بالحياة، إلا أنه في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"؛ ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.