شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة تامر فتحي: حاسة أني في كابوس.. سبتني بدري أوي يا حبيبي والان مع تفاصيل الخبر

نعت دينا مختار، زوجة المنتج الفني تامر فتحي، زوجها عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة، وجعت قلبي وكسرت ضهري يا حبيبي بحبك أوي أشهد الله أنك كنت نعم الزوج والأب الحنون بس سبتني بدري أوي يا حبيبي خدت روحي وقلبي وعمري كله معاك ادعولي ربنا يهون عليا ويطبطب على قلبي عشان أنا حاسة أني في كابوس وعايزة أفوق منه".



زوجة تامر فتحي

وشارك عدد من الفنانين فى تشييع جثمان المنتج الفنى تامر فتحى إلى مثواه الأخير، حيث أدوا صلاة الجنازة على الراحل بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، وانتقلوا مع الجثمان لدفنه بمقابر طريق الفيوم، وشارك فى تشييع جنازة المنتج الفنى تامر فتحى كلاً من: أحمد السقا، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، سامية طرابلسي، ايهاب فهمي، أيتن عامر، محمد العمروسي، نور النبوي، وكزبرة، عصام السقا، حمزة العيلي، المخرجة منال الصيفي، شيماء سيف، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن توتا، احمد الشامي، محمد سلام، اوتاكا، ايمن بهجت قمر، احمد عبد الوهاب، محمد علي رزق، احمد السعدني، عماد صفوت، شيكو، احمد صلاح حسني، مصطفي خاطر، ادوارد.

وكان المنتج الفنى تامر فتحي الناجي الوحيد في الحادث المروع الذي راح ضحيته المنتجون الفنيون حسام شوقي وفتحى إسماعيل ومحمود كمال، حيث تم نقل تامر فتحي الناجي الوحيد إلى المستشفى في حالة حرجة للغاية، مصابا بإصابات بالغة الخطورة، بعدما تعرض الرباعي لحادث سير مروع على طريق الضبعة، ليلتحق بأصدقائه المنتجين حسام شوفى وفتحى إسماعيل ومحمود كمال.

تامر فتحي شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال منها فيلم "شماريخ" ومسلسلات "أعمل إيه" و"أحسن أب" و"القاهرة كابول" و"زي القمر" وغيرها.

وكان محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى شهد ظهر الخميس الماضي، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.