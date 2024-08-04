شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تقدم عامًا من الرومانسية.. أغانٍ باللهجة المصرية والمغربية وتتر مسلسل وحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة المغربية جنات، انتعاشة غنائية خلال عام 2024، حيث قدمت جرعة رومانسية من خلال عدد من الأغاني المنفردة وبعضها تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، ولم تكتفِ أن تقدم هذه الأغانى باللهجة المصرية فقط، بل قدمت أيضًا أغنية باللهجة المغربية لإرضاء كافة الأذواق، كما أحيت عددًا من الحفلات الغنائية، كما قدمت تتر مسلسل في شهر رمضان الماضى.

أغنية الشمخ الجوانى

حققت النجمة جنات، نجاحًا من خلال أغنية "الشمخ الجوانى" التي طرحتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في بداية العام الحالي، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان مصطفى العسال وتوزيع عمرو الخضرى.

كليب أغنية جنبك ومعاك احتفالاً بعيد الحب

احتفلت النجمة المغربية جنات، بعيد الحب الماضي، بطرح أغنية رومانسية تحمل اسم "جنبك ومعاك" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.

"حبنا وحكاياته" تتر مسلسل بقينا اتنين

وفى شهر رمضان الماضي، شاركت النجمة المغربية جنات من خلال أغنية بعنوان "حبنا وحكاياته" وهى تتر مسلسل بقينا اتنين، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

أغنية "بنعيش مع ناس"

طرحت النجمة جنات أغنية صورتها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بنعيش مع ناس" على اليوتيوب، وهى من كلمات محب غبور وألحان بهاء عبد الهادي وتوزيع يوسف حسين وإخراج فادى حداد.

أغنية "وحدة وحدة" باللهجة المغربية

طرحت المطربة جنات، أغنية جديدة باللهجة المغربية جاءت بعنوان "وحدة وحدة"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات والحان : شريف شادي ، وتوزيع : يوسف حسين ، ومكس ماستر: ماهر صلاح.

كليب أغنية "لو اتجوزت"

وطرحت النجمة جنات أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "لو اتجوزت" والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات محمد مصطفي ملك الحان سامح كريم توزيع ومكس وماستر محمد مجدي جيتار، والكليب من اخراج عمرو زكي

حفل جنات فى مهرجان موازين

جنات تحيى حفل في مهرجان موازينأحيت النجمة جنات حفلاً غنائياً ناجحاً على مسرح مهرجان موازين، وظهرت جنات بالقفطان المغربي، فيما تفاعل معها الجمهور بشكل كبير أثناء تقديمها أغنياتها ومنها أغنية حبيبي على نياته وغيرها من الأغنيات.