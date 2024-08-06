عباس النوري ينفعل “يلعن ابو باب الحارة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2024 12:48 مساءً - انفعل الفنان السوري عباس النوري نجم الاجزاء الاولى من المسلسل الشامي الشهير “باب الحارة”، بسبب تكرار الاسئلة التي توجه له عن هذا العمل.

فقد توّجه مراسل تلفزيوني بالسؤال إلى النوري حول سبب عدم نجاح الأجزاء الأخيرة من سلسلة “البيئة الشامية”، فأجاب صاحب شخصية “أبو عصام”: “يلعن أبو باب الحارة”.

يُذكر أن عباس النوري شارك منذ عام 2006 في الأجزاء الثلاثة الأولى من “باب الحارة”، وغاب عن الرابع والخامس، ليعود في السادس والسابع والثامن والتاسع.

وسبق أن ربط النوري نجاح المسلسل بشخصه قائلاً في تصريحات إعلامية إن شخصية “أبو عصام” كانت محوراً رئيساً في العمل، ومهما حاول المخرجون والمنتجون إخراجه من القصة، فقد ظل عالقاً في أذهان الناس.

وأضاف: “باب الحارة بلا أبو عصام ما بيظبط معن، والمشكلة أنا ما بظبط إلّا معو، يحرق أخت أبو عصام”.