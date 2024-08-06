شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Gunslingers يجمع محمد كريم وهيذر جراهام بطلة The Hangover..صور والان مع تفاصيل الخبر

جمعت كواليس تصوير فيلم The Gunslingers الجديد، النجم محمد كريم مع النجمة العالمية هيذر جراهام، بطلة فيلم The Hangover والذي حقق نجاحا حول العالم، وقد شارك كريم جمهوره صورا من كواليس تصوير فيلمه الهوليوودي الجديد مع النجمة العالمية هيذر جراهام وهما يصوران معاً، حيث قال عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي إنه مستمتع جداً بالتصوير معها.

فيلم The Gunslingers وهو الفيلم الذي يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba والذي يعرض في 2025.

هيذر جراهام شاركت في بطولة العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام Chosen Family، Place of Bones و Best. Christmas. Ever! و The Other Zoey و Oracle و Suitable Flesh.

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

فيلم The Gunslingers هو الفيلم الخامس والبطولة الخامسة في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ويشارك في بطولته ايضاً Heather Graham و‏ Scarlet Stallone و Bre Blair و Laurie Love Randall Batinkoff و CooperBarnes و Ava Monroe Costasmandylor و jeremy kent jackson .

يعتبر فيلم The Gunslingers ، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle" .



محمد كريم وهيذر جراهام بطلة The Hangover



محمد كريم وهيذر جراهام بطلة The Hangover



بطلة The Hangoverمع محمد كريم



محمد كريم و بطلة The Hangover