محمد منير يوجه رسالة لجمهوره ويكشف عن موعد حفله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

وجه "الملك" محمد منير رسالة لجمهوره ومتابعيه من خلال منشور كتبه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتب منير خلال منشوره: "جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، انتم الصاحب والأهل والمشوار"، كما كشف عن موعد حفله القادم "أشوفكم جميعا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار أنا بخير طول ما جمهوري بخير".

كما نشر الملك فيديو له وهو يخاطب جمهوره قائلا: انتو أسعدتوني وشرفتوني، أنا ماليش غيركم، 42 سنة من الكفاح عندي جمهور هما شيء مهم في حياتي".

جدير بالذكر أن محمد منير أحيا مؤخرا حفلا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، ويستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال الفترة المُقبلة، بعد انتهائه من تصويرها على طريقة الفيديو كليب.