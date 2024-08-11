هيثم شاكر يوجه رسالة لجمهور ليبيا بعد حفله الأخير- صور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نورهان ربيع:

وجه الفنان هيثم شاكر رسالة إلى جمهوره في ليبيا الذي حضر حفله الأخير ضمن فعاليات مهرجان صيف بني غازي، وذلك خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقال شاكر خلال منشوره: "شكرا لجمهور ليبيا الحبيب على حضوركم وتفاعلكم الجميل اتبسطت بوجودي معاكم، شكرا للقائمين والمنظمين على نجاح مهرجان صيف بنغازي ".

يذكر أن أخر أعمال الفنان هيثم شاكر أغنية يوم ما تفارق، التي قام بطرحها عبر جميع المنصات الغنائية خلال هذا العام 2024، كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد غريب، وتوزيع وميكس ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.