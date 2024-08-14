لقاء الخميسي تردّ على منتقدي فيديواتها على "تيك توك"

ردّت الفنانة لقاء الخميسي على التعليقات المسيئة التي تتلقاها من الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الفيديوهات التي تشاركها مع متابعيها والتي تقدّم فيها تعليمات ونصائح في بعض الأمور المتعلقة بحياتهم.

وظهرت لقاء في مقطع مصوّر عبر حسابها الشخصي في "تيك توك"، وهي تقول: "نزّلت شوية فيديوهات أتكلم فيها مع البنات في أشياء ممكن تفيدهم، وفي ناس لطيفة بتسأل وأنا أجيب كمان بقدر ما أستطيع وروحهم حلوة، لكن هناك أشخاص آخرين بيحبوا التدخل وإفساد المزاج ومحتاجين إلى من يصحح حالتهم النفسية ليُخرج منهم المشاكل اللي تخلّيهم سلبيين طوال الوقت".

وأضافت: "الناس دي متصورين إنهم كدة تمام وبيقولوا آراءهم، لازم تدخل تغلط يا تتفه من المعلومة يا يقولوا بعض الكلمات اللي ملهاش قاموس، بمعنى إن في واحد علق في أحد الفيديوهات بيقولي إنتِ عجزتي وفاشلة، طب ما حضرتك هتعجز وكل الناس بتعجز إنت شايف إني عجزت ولكن أنا شايفة إني لسّه صغيرة".

واختتمت لقاء الخميسي بالقول: "النوعية اللي بتحكم على الناس وهي متعرفهاش أو حتى تعرفها مريضة، روحوا صلّوا لو الصلاة هتريّحكم، وادعوا ربنا تبطّلوا أحكام على الناس وسخافات وألفاظ غير لائقة وغير مهذبة، وأكيد لو كان عندك طفل أو طفلة وربتهم بالمنظر دا هيطلعوا شبهم بالظبط، وهتكون شخص مش عارف يعيش حياته ولا ينجح فراجعوا نفسكم قبل ما تكتبوا أي تعليق".

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