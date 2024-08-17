التعليق الأول من هيفاء وهبي بعد انتهاء أزمتها مع "الموسيقيين"

عقدت نقابة المهن الموسيقية مساء أمس (الجمعة)، جلسة صلح في مقر النقابة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، لحل الأزمة المثارة بينهما بعدما قدم منظم الحفلات الشهير شكوى بإخلال الفنانة ببنود التعاقد على إحياء حفل بالساحل الشمالي رغم حصولها على مبلغ مالي كمقدم تعاقد وهو 10 آلاف دولار.

الجلسة جمعت المستشار القانوني ياسر قنطوش رئيس الشؤون القانونية بنقابة المهن التمثيلية، وياسر الحريري، وأحد العاملين في نقابة الموسيقيين وهيفاء وهبي ومحاميتها الخاصة رانيا المناوي.

وعقب انتهاء الأزمة وتفهم كل الأطراف للظروف المحيطة بالأزمة وجهت هيفاء الشكر لنقابة المهن الموسيقية قائلة: "شكراً لنقابة الموسيقيين لتفهمها وتقريب وجهات النظر".

وأكدت أن النقابة سندها، وأي سوء تفاهم حدث أقول لهم شكراً، مضيفة: "أكيد أنا دائمًا أعمل في مصر تحت جناح نقابة الموسيقيين، وبالنسبة لي اليوم حضورنا جميعًا يحل الخلاف".

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا أعلنت فيه الصلح بين هيفاء ومنظم حفلات، وانتهاء النزاع القائم بينهما حيث حضر الطرفان أمام الشئون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودى ورد قيمة العربون الوارد بالشكوى.

وأضاف البيان: "بناء على ذلك تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشئون القانونية بالنقابة وإعلاء قيم التسامح والتصالح فيما بينهما وبرغبة خالصه وصادقة، وبهذا التصالح فقد قررنا إلغاء القرار الصادر بمعرفة الشئون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانه هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة للعمل".

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