رافاييل بينيتو خلال ورشته بـ "التجريبي": الدمى يمكنها أن تكون عنصرا أساسيا في العمل الدرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قدم الفنان الأسباني رافاييل بينيتو ورشة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما شارك بعرض كممثل وكمخرج في المسابقة الرسمية، وعن ورشته وعرضه تحدث قائلا: أنا سعيد جدا بالمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بعرض "medea treno" بالإضافة إلى تقديمي ورشة بعنوان "الانغماس الدرامي" التي استخدمت فيها العنصر المساعد ككائن درامي، أيا كان العنصر سواء كان موسيقى أو اكسسوار، وتأكيد لقدرة هذا العنصر على أن يكون وسيلة العرض في المشهد التمثيلي كأساس درامي.

وأشار إلى أن الورشة تعد بمثابة دورة تمهيدية صغيرة للمسرح باستخدام الأشياء والدمى وغيرها من العناصر، مع المشاهد المسرحية التي نقدمها (ميديا تربينو) للاستمرار مع تدخلات المشاركين ومحاولة فهم مفتوح للعمل الدرامي، وقد وجدت تفاعلا ملحوظا من المتدربين حول فكرة الورشة وتلقيت العديد من الأسئلة والتعليقات حول كيفية استخدام عناصر مختلفة ككائن درامي أساسي خلال العرض.

الكاتب والمخرج رافاييل بينيتو تخرج من المدرسة الملكية للفنون الدرامية في مدريد عام 1983، وحصل على منحة من مسرح ستاري في كراكوف (بولندا)، بالإضافة لحصوله على دورات في كوميديا الفن، وهو كاتب مسرحي ومخرج له أكثر من (35) عملاً، وأسس شركته الخاصة ألاودا تياترو عام 1992.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي هو “مهرجان تنافسي” تنظمه وزارة الثقافة سنوياً، وهو بمثابة فرصة للتواصل والحوار بين مختلف الثقافات والمجتمعات من خلال فنون الأداء، ويهدف إلى تقديم أحدث التطورات في المشهد المسرحي الدولي، ويعد أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.