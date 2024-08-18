بعد نجاح “رو”، ميريام أوزرلي في مسلسل وتحدٍ جديدَين… إقرأ التفاصيل

وافقت الممثلة التركية، ميريام أوزرلي، مبدئيًا على المشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان “المجانين الرائعون”، لكنها لم توقّع العقد رسميًا حتى كتابة هذه السطور.

يتناول المسلسل قصّة درامية تاريخيّة، مع إبراز الأحداث الإنسانية لبعض الشخصيّات الحقيقيّة من أقارب وأفراد عائلة “شاكر باشا” وهو رجل دولة ومؤرِّخ بارز وشخصيّة تاريخيّة مهمّة، كان لها حضور كبير في الأحداث التاريخيّة التركية.

يُشارك في المسلسل، باقة من أهم نجوم الدراما التركيّة، القادرين على تجسيد الأدوار التاريخيّة ببراعة شديدة، كما ستلعب المُمثلة فاهيدة برتشين دور الأم للعائلة، مع الإشارة الى ان “برتشين” جسّدت دور ميريام اورزلي السلطانة (هيام) في مسلسل “حريم السلطان” بعد ان إنفصلت الأخيرة عن العمل قبل سنوات.

كما انضم الى العمل كل من الممثل فرات تانيش الذي سيلعب شخصيّة والد الممثل جيم يغيت.

تجدر الإشارة، أنه من المقرّر أن يبدأ تصوير مسلسل “المجانين الرائعون”، في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل وسيتّم عرضه على قناة Now التركيّة.

على صعيد آخر، عرضت منصّة “شاهد”، مؤخراً مسلسل “حكاية روح” بطولة ميريام أوزرلي، بوراك بيركاي اكجول، هيرا كويونجوغلو، جوكاي تركمان وغيرهم.

وكان العمل نفسه المؤلف من ثماني حلقات، قد عُرض على إحدى المنصّات بعنوان “رو” أو (RU) الذي أعاد ميريام أوزرلي إلى المسلسلات بعد فترة غياب عن السّاحة الفنّيّة.

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المسلسل من إنتاج MEDYAPIM ، وتدور أحداث العمل حول العلاقات والخيانة الزّوجيّة.

نذكر أنّ ميريام أوزرلي حصدت شهرة واسعة في الوطن العربيّ بفضل شخصيّة السّلطانة “هيام” في مسلسل “حريم السلطان”، المكوّن من أربعة مواسم وبدأ عرضه في عام ٢٠١١ وانتهى في عام ٢٠١٤.