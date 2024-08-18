حادث مروع اثناء تصوير باريس هيلتون كليبها الجديد

طمأنت باريس هيلتون المتابعين بانها لم تصب بأي أذى بعد الحريق الذي نشب اثناء تصوير فيديوكليب أغنيتها الجديدة.

وقد اتخذت “هيلتون” من حسابها الخاص على موقع انستغرام منبرًا لتكشف تفاصيل حادث الحريق الذي طال المقطورة الخاصة بها، إذ نشرت صورة لما حدث وقالت: “للأسف اندلع حريق أثناء تصوير الفيديو الموسيقي الخاص بي اليوم”. “على الرغم من أن الأمر مفجع، إلا أنني ممتنة جدًا لأن الجميع آمنون وأنا ممتنة للغاية للدعم المذهل الذي حظيت به من حولي.”

وفي الساعات الماضية، شاركت “هيلتون” مقطع فيديو للأضرار التي أحدثها الحريق وكيف تبدو المقطورة بعد إخماد الحريق.

وأظهر الفيديو المقطورة محترقة بالكامل تقريبًا، وانهار السقف جزئيًا. وعلّقت على الفيديو: “إنه لأمر مفجع أن أرى الكثير من الأشياء المفضلة لدي يتم تدميرها كل الملابس المخصصة الرائعة التي صنعناها للفيديو الموسيقي، وأزياء مصممي الأزياء الراقية، وجميع النظارات الشمسية المفضلة لدي، والأحذية، وحقائب اليد، والمجوهرات، وأجهزة الكمبيوتر، والكاميرات، والهواتف، أكثر من ذلك بكثير”.

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“لكن لحسن الحظ أن الجميع آمنون وبخير وهذا كل ما يهم. نأمل أن يكون اليوم الثاني من تصوير الكليب أقل إضاءة قليلاً”.

الأغنية التي كانت تصوّرها باريس هيلتون من ألبومها القادم “Infinite Icon” المقرر اصداره في السادس من ايلول/سبتمبر القادم.