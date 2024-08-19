"هفضل ممتنة ليها".. شيرين تكشف مواقف جدعنة من هيفاء وهبي أثناء أزمتها الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت شيرين عبد الوهاب، عن تفاصيل علاقتها بالفنانة هيفاء وهبي، ومساعدتها في أزمتها الأخيرة التي مرت بها.

وكتبت "شيرين"، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا رديت على النجمة هيفاء وهبي مش عشان باركتلي على الأغاني، النجمة هيفاء وهبي عملت معايا مواقف جدعة أقرب الناس ليا ما عملتهاش علشان نفسيتي تبقى أحسن".

وأضافت: "كانت بتكلمني يوميا عند الدكتور وكانت عاوزة تاخدني أقعد عندها وتخرجني ومودي يبقى حلو وتدخلني مكان يظبطولي الفيتامينات اللي في جسمي ويخسسوني".

وأكملت: "هيفاء أثبتت إن الصديق الوفي مش لازم هو اللي جنبك ممكن يكون بعيد عنك، من أجدع وأنظف وأكرم الناس اللى شفتها فى الوسط الفني هيفاء بموقفها ده، اشترتني طول عمري وهفضل لحد ما أموت ممتنة ليها ولوقفتها معايا في الوقت ده، الوقت اللي كنت فيه وحيدة وتعبانة ومكتئبة وبعيط وجات اطمنت عليا وحسستنى إني ليا أخت فعلًا".

وأتمت: "شكرا يا هيفاء يا حبيبتي، وياريت في مصر لو في مشاكل، أنا بناشد أي حد إن الست دي طيبة جدًا متستاهلش إلا كل خير".

وكانت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وجهت التهنئة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، بعد نشر الأخيرة أغنيتها الجديدة بعنوان "هنحتفل".

موقع الفيديوهات "يوتيوب" حذف أغنية "هنحتفل" للمطربة شيرين عبدالوهاب والتي تعد ثالث أغانيها في الألبوم الجديد، وهو نفس مصير أغنيتيها السابقتين "أتمنى أنساك" و"اللي يقابل حبيبي".

لكن شيرين نجحت في استعادة أغنيتها "بتمنى أنساك" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعد حذفها من قبل شركة "روتانا" بسبب خلافات بينهما.

يذكر أن أغنية "هنحتفل" لـ شيرين عبدالوهاب من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

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