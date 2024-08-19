إطلالات عديدة إختارتها نانسي عجرم من توقيع إيلي صعب.. شاهدوا أبرزها

ميرنا وليد - بيروت - مرات عديدة إختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التعاون مع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب بإطلالاتها بمختلف المناسبات.

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وقد عكس هذا التعاون إبداع إيلي صعب، وقدرة نانسي على إختيار أجمل ما يليق بها من إبداعاته.

إليكم بعض هذه الصور.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل نانسي عجرم خلال حفلها الرائع الذي أحيته ليلة أمس في أرينا في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الحفل فاجأت نانسي الجمهور بوضعها النظارات الشمسية بشكل مفاجئ، وذلك بعد أ لاحظت أن بعض الأشخاص بين الجمهور يرتدون نظارات شمسية، وقالت: "المسرح، لاحظت نانسي عجرم العديد من جمهورها الذين يلبسون النظارات، وقامت بالتوجه إلى الدي جي قائلة: "في ناس لابسة عوينات بدي ألبس مثلهم"، قبل أن تأخذ النظارة الشمسية وهي تغني "سلامات".