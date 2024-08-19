شكرا لقرائتكم خبر عن عمر افندي الحلقة 1.. وفاة والد أحمد حاتم ومغارة تدخله فى زمن الأربعينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة on أمس الحلقة الأولى من مسلسل عمر أفندى بطولة الفنان أحمد حاتم، ومن إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، حيث تفاعل الجمهور مع الحلقة الأولى والمليئة بالأحداث، حيث شهدت الحلقة خلافات بين أحمد حاتم وبين زوجته ميران عبد الوارث كما شهدت أيضًا اعتراض والده بطريقة الفلاش باك على زواجه من ميران.

مسلسل عمر أفندى الحلقة 1 شهدت أيضًا وفاة والده وهو الأمر الذى تأثر به عمر للغاية، وعندما مكث في منزل والده بعد العزاء ظل يبحث في مقتنيات والده ليجد نفسه يدخل في مكان مغلق ليخرج منه على زمن الأربعينيات، ليتم اطلاق النار عليه وتنتهى الحلقة .

مسلسل عمر أفندى بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وتدور الأحداث حول عمر أفندي (أحمد حاتم) الذى يعيش قصة حب مع فتاة تجسد دورها آية سماحة، لكن تأخذ الأحداث منحى دراميا شيقا مع عودة عمر بالزمن إلى فترة الأربعينيات، حيث يقع في حب شخصية أخرى تجسدها رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في علاقاته العاطفية.

يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول هو الملحد الذى تأجل عرضه مؤخراً، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، نجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.



عمر افندي

ثانى الأفلام المنتظرة للفنان أحمد حاتم هو قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، ويعود الفنانين أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجدداً في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012.

وينتظر أحمد حاتم أيضاً عرض فيلم المنبر والذى يقدم من خلاله شخصية باحث أكاديمى، ويشارك في بطولته كل من "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من آيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.