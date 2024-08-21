شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد مسلسل The Gentlemen للمخرج جاى ريتشى لموسم ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت منصة نيتفلكس مسلسل The Gentlemen لـ موسم ثان، العمل من إخراج المخرج العالمى جاي ريتشي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale".

طرح الموسم الأول من The Gentlemen الذى تكون من 8 حلقات في مارس الماضى، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج العام المقبل.

سيعود ثيو جيمس وكايا سكوديلاريو ودانييل إنجز للموسم الثاني، مع الإعلان عن طاقم إضافي لاحقًا.

يدور مسلسل The Gentlemen حول إيدي هالستيد (جيمس) بعد أن اكتشف أن الأرض التي تركها له والده أصبحت جزءًا من إمبراطورية زراعة الماريجوانا الخاصة بميكي بيرسون.

مسلسل The Gentlemen مستوحى من فيلم ريتشي الذي يحمل نفس الاسم.