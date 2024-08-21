خاص بالفيديو- جوزيف مراد يكشف سبب تنهد باسكال صقر عند غناء شارة "كل الحب كل الغرام"

ميرنا وليد - بيروت - موهبة المؤلف الموسيقي والشاعر جوزيف مراد لم تأتِ من عبث، فشغفه وإصراره لم يفارقاه أبداً، امتلك الإبداع الفني ووصلت عراقته الى كل الناس.



نذكر أن جوزيف مراد نال دبلوم وميدالية ذهبية في المهرجان العالمي للموسيقى الدينية في لوريتو إيطاليا، كم ألّف شارات العديد من المسلسلات من إنتاج المنتج إيلي معلوف، منها "كل الحب كل الغرام، والأرملة والشيطان".

موقع "الفن" التقى بـ جوزيف مراد، وأجرينا معه مقابلة، تحدثنا فيها عن سبب سماع "تنهد" الفنانة باسكال صقر خلال غنائها شارة "كل الحب كل الغرام"، الى جانب أعماله المقبلة.