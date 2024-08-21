عارضة أزياء إيرانية تطل بالمايوه وتخطف الأنظار برشاقتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت عارضة الأزياء الإيرانية ماهلاغا جابري الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها إطلالتها على البحر، بمايوه من قطعتين من عدة ألوان، ولكن الصور جاءت باللونين الأبيض والأسود.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع رشاقة جسم ماهلاغا وجمالها.

ماهلاغا جابري هي عارضة أزياء إيرانية أميركية، تميزت بملامحها الجميلة وأناقتها اللافتة. دخلت عالم الأزياء بتشجيع من شقيقتها الكبرى، وتركت بلدها إيران لتحقق حلمها بالشهرة ودخول عالم الأزياء، واستقرت بالولايات المتحدة الأميركية. حازت ماهلاغا على ألقاب عدة في عالم الجمال، ولاحقتها الكثير من الشائعات حول علاقاتها العاطفية برجال أعمال ومشاهير.