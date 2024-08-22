أحمد سعد عن ارتدائه قميص "شبك": "أنا غلط".. ومي عمر تعلق: "مش أي موضة تليق علينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث المطرب أحمد سعد، عن الأزمة التي تعرض لها عبد ارتداءه القميص الشبك في إحدى حفلاته الغنائية.

وقال "سعد"، في برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه مع شقيقه عمرو سعد، عبر فضائية "MBC1": "الأوت فيت ده كان معاه سكيرت، ورميت الأسكيرت ولبست اللي فوق، وعشان الناس كان عندهم حق حطولي سكيرت في الصور هما كانوا فاهمين، لكن أنا اللي طلعت غلط".

ومن جانبها، علقت الفنانة، مي عمر، ضيفة البرنامج: "مش اي حاجة موضة نلبسها، لو ممثل أجنبي ممكن ميبقاش غريب عليه، احنا برضة مش اي حاجة نشوفها لازم تليق علينا ممكن متبقاش لايقه علينا".

وكان آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، مي عمر تخوض بطولة مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

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