خاص- بعد مشاركتها في "لعبة حب".. نور سعد تكشف عن رأيها بالأدوار الجريئة وهذا ما قالته عن أجور الممثلين في المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - نور سعد، ممثلة لبنانية بدأت مسيرتها في التمثيل عام 2016، واكتسبت محبة الجمهور بموهبتها وشخصيتها اللطيفة وجمالها. تخرجت في اختصاص التمثيل من الجامعة اللبنانية، وبدأت مسيرتها بأدوار مهمة وكبيرة. التمثيل ليس الموهبة الوحيدة التي تمتلكها نور، فهي تمتلك صوتاً رائعاً وإحساساً قوياً، ساعداها على دخول عالم الغناء.

أحدث أعمال نور مسلسل "لعبة حب"، وهو النسخة العربية من المسلسل التركي "حب للإيجار".

وكان لموقع الفن هذه المقابلة مع نور سعد، والتي تحدثت فيها عن دورها في مسلسل "لعبة حب"، وكشفت عن كواليس تصوير المسلسل، وعن رأيها بالأدوار الجريئة، كما تحدثت عن أجور الممثلين، وعن أعمالها الفنية المقبلة.

كيف تقيّمين مشاركتكِ في مسلسل "لعبة حب"؟

كانت مشاركة جميلة جداً، إلا أنها كانت صعبة، خصوصاً في الفترة الأولى، لأنني لم أكن أعرف أحداً من الممثلين في العمل على الصعيد الشخصي، وكنت أبقى لوحدي دائماً، كما أنني انطوائية قليلاً، لذلك كنت أفرح عندما يطمئن عني أحد من الزملاء أو يسأل عني، فكان ذلك يعني لي كثيراً، وفيما بعد أصبحنا مقربين جداً من بعضنا البعض، وهذا ما ساعدني أكثر خلال التصوير. تعلمت كثيراً من هذه المشاركة، بأن ألتزم، وأعطي مزيداً من الطاقة، لأن جميع الممثلين في المسلسل لديهم طاقة عالية جداً، وكانوا يبذلون جهداً كبيراً خلال التصوير، لذلك كنت أعمل تلقائياً لكي أقدم نفس الطاقة. في نهاية التصوير، تعلقت كثيراً بالممثلين، وكنت أتمنى أن لا تنتهي تلك الفترة.

هل تعرضتِ للكره من بعض الأشخاص بسبب شخصية نانسي التي جسدتها في "لعبة حب"؟

تعرضت قليلاً للكره بسبب شخصية نانسي، لأنها كانت غبية في بعض الأوقات، وكان هذا واضحاً في ألفاظها خلال المشاهد، أكثر ما كنت أسمعه من المشاهدين أنها غبية، كما تلقيت الكثير من الرسائل التي تعاتبني على ما تفعله نانسي، لذلك فإن شريحة كبيرة من الجمهور في العالم العربي لا يستطيعون التفرقة بين الشخصية بالمسلسل وشخصية الممثل الحقيقية.

نشاهد مقاطع فيديو طريفة من كواليس تصوير المسلسل، أخبرينا عن الكواليس وعلاقتكِ بالممثلين؟

كواليس التصوير كانت جميلة وممتعة جداً، جو طراد كان يوقعني دائماً بمقالبه، وكنا عندما نشعر بأن زميلاً فقد طاقته للتصوير، نبقى جميعنا بجانبه لكي نرفع طاقات بعضنا البعض، وذلك لأن يوم التصوير صعب جداً، فكنا نصوّر لساعات طويلة، لذلك علاقتنا ببعضنا البعض كانت رائعة، وهذا كان واضحاً جداً بالمسلسل، من حيث التناغم بين الممثلين.

درستِ التمثيل بالجامعة اللبنانية، إلى أي مدى ساعدتكِ شهادتكِ على دخول عالم التمثيل؟

لا أعرف إن كانت شهادتي قد ساعدتني على دخول هذا المجال، إلا أنها ساعدتني على الصعيد الشخصي، وأعطتني ثقة بنفسي أكثر، وما ساعدني أكثر هو معارفي أيام الجامعة.

من النادر أن نرى ممثلين، خصوصاً في لبنان، من خريجي اختصاص التمثيل، وهذا الموضوع مزعج كثيراً، لأن هناك مواهب رائعة في الجامعة اللبنانية، وخريجين لم يحصلوا على الفرصة بعد، وأعتقد أن هؤلاء الأشخاص عندما يحصلون على الفرص ستتغير الدراما اللبنانية بشكل كبير، وبهذه الحالة نستطيع أن نحكم عليها.

كيف كانت بدايتكِ بمجال التمثيل؟ وهل "لعبة حب" هو أول عمل لكِ على الشاشة الصغيرة؟

بدأت بمجال التمثيل منذ عام 2016 تقريباً، قبل دخولي إلى الجامعة اللبنانية، وكنت أساعد الخريجين الأكبر مني سناً، وأمثل في مشاريع التخرج الخاصة بهم، ومع الوقت أصبح لدي معارف كثيرون، وأصبحت أشارك بالأفلام القصيرة والدعايات. "لعبة حب" ليس أول عمل لي على الشاشة الصغيرة، شاركت قبله بأعمال بأدوار صغيرة، إلا أنني كنت أركز أكثر على السينما والمسرح.

جرى الحديث مؤخراً عن أجور عالية تقاضاها الممثلون في "لعبة حب"، ما تعليقك؟

ليس لدي فكرة حول أجر كل ممثل، إلا أنني أتمنى أن يكون كل شخص قد حصل على الأجر الذي يستحقه، وبقدر الطاقة التي وضعها لتصوير المسلسل، وبالنسبة لي جميعهم يستحقون أجوراً كبيرة، لأن مهنة التصوير صعبة جداً على الصعيدين النفسي والشخصي، وتتطلب الكثير من الوقت وطاقة عالية، فمثلاً كنا خلال التصوير نرتدي ثياباً صيفية حين كان الطقس بارداً جداً.

ما هي الأدوار التي ترغبين في تجسيدها؟ وهل يمكن أن تجسدي أدواراً جريئة؟

لا يوجد دور معين أرغب بتجسيده، فكل دور أقرأه أستطيع أن أتعامل معه، وأنا منذ كنت صغيرة في السن متأثرة بـ جوني ديب، وأحب الشخصيات المجنونة والمركبة التي يلعبها، لذلك أتمنى أن ألعب أدواراً مثل أدواره، لكن لا أعرف إن كانت النصوص اللبنانية تسمح بهكذا أدوار. أما عن الأدوار الجريئة، فأعتقد أني لا أستطيع أن ألعب هكذا أدوار، خصوصاً وأن الجمهور العربي لا يتقبل هذه المشاهد، ولا يستطيع أن يفصل بين الدور والممثل، لذلك لن أضع نفسي في هذا الموقف.

مَن مِن الممثلين سيكون سبباً في شهرتكِ الواسعة في حال مثلتِ معه؟

أنا لا أسعى إلى الشهرة، أعتبر التمثيل مهنتي، وأتمنى أن أحصل دائماً على فرص بالتمثيل، أكثر من أن أبحث عن أشخاص يمكن أن يساعدوني على الشهرة، إلا أنني سعيدة جداً بالتمثيل مع الممثلة شكران مرتجى، وبما أني مثلت معها فهذا يعتبر كافياً بالنسبة لي، لأنني كنت أشاهدها منذ صغري، وأحب كل أدوارها وأعتبرها أيقونة.

هل يمكن أن تؤدي أدواراً صغيرة أو غير مهمة، فقط من أجل المال أو الاستمرارية بالمجال؟

أنا أحب أن أمثل شخصية أستطيع أن أعيش معها لفترة طويلة، لذلك لا أشارك بأدوار صغيرة، وليس لدي مشكلة في أن أنتظر لكي أصل إلى الدور الصحيح والجيد بالنسبة لي، وأتمنى أن لا أصل أنا ولا أي ممثل، إلى وقت نضطر فيه إلى أن نقبل أي دور فقط من أجل المال.

عملتِ في المسرح والسينما والتلفزيون، أين تفضلين نفسكِ بالأكثر؟

المسرح هو الأفضل دائماً، وأفضّل السينما على التلفزيون. المسرح فيه تحدٍ جميل، إذ بمجرد الصعود على الخشبة، تنسى كل النص وتشعر بالخوف، وهو خوف جميل جداً. أحب السينما كثيراً، وهي تتطلب جهداً كبيراً لتصوير كل لقطة، ودراسة عميقة للشخصية قبل التصوير، على عكس التلفزيون، إذ تعيش مع الشخصية أكثر، وتستطيع مع الوقت إكتشاف جوانب جديدة من الشخصية، والتقرب منها أكثر.

شاركتِ مع الفنان محمد عطية بأغنية "انكشف" بمقطع صغير، وتملكين صوتاً جميلاً، هل ستدخلين عالم الغناء وتطلقين أغاني خاصة بك؟

أعمل حالياً بشكل أكبر على مجال الغناء، وسأقدم قريباً أغنية بصوتي، ستكون تجربة جميلة، وأنا متحمسة جداً لأنني أحب الموسيقى كثيراً والغناء، كما أنها أقرب إلى شخصيتي، وأعتقد أن ذلك يساعدني أيضاً في مجال التمثيل، فمن الجيد أن تكون للممثل مواهب أخرى. أتمنى أن يعجب الناس بأعمالي، إن كانت على صعيد الغناء أو التمثيل.