برشاقة و أنوثة و جمال.. نورهان إبراهيم تتألق بإطلالتها الأخيرة من كان

ميرنا وليد - بيروت - تكمل مذيعة الطقس والنشرة الفنية على قناة الجديد نورهان إبراهيم إستمتاعها بوقتها في مدينة كان الفرنسية خلال عطلتها الصيفية، بأجواء رائعة، حيث ظهرت بفستان بغاية الأناقة طويل و مفتوح حتى أعلى الساقين و عند الخصرين، من دون أكمام، زاهي الألوان، مزين برسمات الورود و أوراق الشجر، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها و أنوثتها و أظهرت منحنياتها.

هيا مرعشلي تتلقى بحجّة الدين تعليقاً لا يمت للتهذيب بصلة .. الدين أخلاق ومحبة



و من الناحية الجمالية، تركت نورهان شعرها الطويل و الناعم منسدلاً على كتفيها، و طبقت مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عيتيها لإكمال اللوك.

