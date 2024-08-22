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ميرنا وليد - بيروت - تكمل مذيعة الطقس والنشرة الفنية على قناة الجديد نورهان إبراهيم إستمتاعها بوقتها في مدينة كان الفرنسية خلال عطلتها الصيفية، بأجواء رائعة، حيث ظهرت بفستان بغاية الأناقة طويل و مفتوح حتى أعلى الساقين و عند الخصرين، من دون أكمام، زاهي الألوان، مزين برسمات الورود و أوراق الشجر، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها و أنوثتها و أظهرت منحنياتها.
و من الناحية الجمالية، تركت نورهان شعرها الطويل و الناعم منسدلاً على كتفيها، و طبقت مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، مع نظارات شمسية على عيتيها لإكمال اللوك.
كانت هذه تفاصيل خبر برشاقة و أنوثة و جمال.. نورهان إبراهيم تتألق بإطلالتها الأخيرة من كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.