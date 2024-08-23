شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار إضافية خلال أسبوع لفيلم Deadpool & Wolverine والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Deadpool & Wolverine للنجمين العالميين ريان رينولدز وهيو جاكمان، بحوالى 7 ملايين دولار خلال الأسبوع الجارى، لتصل مجمل الإيرادات إلى مليار و151 مليونا و442 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 26 يوليو الماضى، ووصلت مدته إلى ساعتين و8 دقائق، ومن إنتاج شركتى ديزنى ومارفل.

وانقسمت الإيرادات بين 553 مليونا و509 آلاف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و597 مليونا و933 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وكانت قد كشفت نجمة سلسلة أفلام X-Men هالى بيرى عن سبب عدم ظهور شخصيتها في فيلم Deadpool & Wolverine، فى الفترة التى سبقت إصدار الفيلم، تكهن المعجبون بأن شخصية ستورم التي تؤديها بيري قد تظهر في الفيلم، خاصة لارتباطها بعالم فوكس إلى جانب شخصية Wolverine التي يؤديها النجم العالمى هيو جاكمان.

ومع ذلك تحطمت الآمال في مشاركة ستورم في Deadpool & Wolverine عندما تم إصدار الفيلم بدون الشخصية باستثناء لقطات من أفلام X-Men خلال النهاية.