ميرنا وليد - بيروت - تعاون الشاعر أحمد عبد النبي مع الكثير من الفنانين، نذكر عاصي الحلاني، فارس كرم، نادر الأتات، ربيع بارود، ومؤخرا مع سجال هاشم من خلال أغنية "بومة" التي لحنها ايضا.
موقع "الفن" التقى بالشاعر أحمد عبد النبي وقد أجرينا معه مقابلة، تحدثنا فيها عن أعماله المقبلة، كما أننا أجرينا جولة فنية على عدد من الفنانين، لنأخذ رأيه بأعمالهم الأخيرة، مثل أغنية "تعا نقعد " للفنانة نجوى كرم و "من باريس" للفنانة نوال الزغبي، وتحدثنا ايضا عن الفنانين الشامي والسيلاوي والأخرس.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أحمد عبد النبي يكشف: "فنان زعل مني بسبب رأيي"..وهذا ما قاله عن الشامي والسيلاوي والأخرس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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